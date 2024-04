Tennis: lieve malore per Berettini, interviene il medico e gioca

agenzia

In campo al Masters di Miami il gioocatore rischia di svenire

ROMA, 20 MAR – Attimi di ansia per Matteo Berrettini nel corso del match di esordio al Masters 1000 di Miami. Il tennista azzurro in campo contro lo scozzese Andy Murray dopo aver vinto il primo set 6-4 ha avuto un capogiro sul 5-2 per l’ex n.1 a causa del clima caldo umido di questi giorni nella città della Florida. Berrettini ha rischiato di svenire, ma è riuscito a raggiungere la sua sedia: è intervenuto il medico che gli ha misurato la pressione e, avuto il via libera, è tornato a giocare dopo meno di cinque minuti di stop.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA