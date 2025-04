Tennis: Madrid al via, 8 azzurri nel tabellone maschile

agenzia

Cobolli sulla strada di Rune, Berrettini verso Draper

ROMA, 22 APR – E’ stato sorteggiato il tabellone di singolare maschile dell’Open di Madrid, secondo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta in programma da domani al 4 maggio. Il torneo si disputa in contemporanea al Wta 1000 in calendario nella stessa sede. Con le qualificazioni ancora in corso, sono otto gli azzurri nel tabellone principale. Beneficia di una wild card Federico CINÀ, al debutto a Madrid, contro il tennista di Hong Kong Coleman Wong. Flavio COBOLLI (n.36 del ranking Atp) giocherà per la seconda volta contro Fabian Marozsan (n.58). Chi vince sarà il primo avversario di Holger Rune, rientrato questa settimana in Top 10 grazie al titolo vinto a Barcellona. Matteo BERRETTINI è nella zona di tabellone di Jack Draper, che potrebbe incontrare al terzo turno. Testa di serie numero 30, il romano accede direttamente al secondo turno, contro Learner Tien o Marcos Giron. Nell’ottavo di Novak Djokovic c’é Luciano DARDERI (n.46). Esordirà contro il francese Quentin Halys (n.52). Il match determinerà l’avversario al secondo turno di Frances Tiafoe, testa di serie numero 166. Matteo ARNALDI (n.44) inizia contro un qualificato: chi vince affronterà Djokovic al secondo turno. Anche Mattia BELLUCCI (n.66) è in questo spicchio di tabellone. Il 23enne lombardo, per la prima volta all’Open di Madrid, affronta al primo turno il bosniaco Damir Dzumhur (n.63). Lorenzo SONEGO (n.43) incontrerà per la nona volta, la sesta nel circuito Atp, il serbo Miomir Kecmanovic (n.47): 5-3 in favore del torinese il bilancio. Lorenzo MUSETTI, potenziale avversario di De Minaur negli ottavi, debutta direttamente al secondo turno contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry o il serbo Hamad Medjedovic.

