Tennis: Madrid; Arnaldi agli ottavi di finale

ROMA, 28 APR – Matteo Arnaldi ha raggiunto gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid battendo in due set – 6-3 6-4 – il bosniaco Danir Dzumhur. Un risultato che Arnaldi ricorderà bene e che potrà un giorno raccontare come vorrà poiché a partire dal 3-2 nel secondo set un blackout ha colpito diverse regioni della Spagna lasciando al buio lo stesso Mutua Open, ritrovatosi così costretto a trasmettere la coda finale del match scandita dal solo rintocco delle palline sulle corde dei due contendenti. Attualmente il torneo e’ fermo, gli altri incontri non si giocano. La Spagna è infatti colpita da un grande blackout, che ha bloccato tra gli altri tabelloni elettronici e diretta tv. Incerti i tempi di ripresa del gioco per il resto del programma della giornata.

