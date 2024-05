Tennis: Madrid; Bronzetti eliminata dalla n.4 Rybakina

agenzia

L'azzurra cede alla kazaka in due set

ROMA, 26 APR – Niente da fare per Lucia Bronzetti al secondo turno del “Mutua Madrid Open”, Wta 1000. L’azzurra n.46, al rientro nel tour dopo quasi un mese di pausa, ha ceduto in due set 6-4, 6-3 alla kazaka Elena Rybakina, n.4 del ranking e quarta favorita del seeding. La Rybakina è la tennista più vincente di questo 2024, reduce dal terzo titolo stagionale (l’ottavo in carriera) conquistato a Stoccarda.

