agenzia

Battuto in due set l'ungherese Marozsan

ROMA, 23 APR – Flavio Cobolli si è qualificato per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Al primo turno il tennista romano ha superato l’ungherese Fabian Marozsan con il punteggio di 7-6, 7-5 in un’ora e 57 minuti di gioco. Cobolli tornerà in campo venerdì contro il n. 8 del seeding Holger Rune, fresco vincitore dell’Atp 500 di Barcellona.

