Tennis: Madrid; Lehecka si ritira, Auger-Aliassime in finale

agenzia

Problema alla schiena per il ceco. Il canadese sfiderà Rublev

ROMA, 03 MAG – Sono Andrey Rublev e Felix Auger-Aliassime i finalisti del Masters 1000 di Madrid. Jiri Lehecka, infatti, si è ritirato dopo appena sei game giocati contro Auger-Aliassime a causa di un problema alla schiena. Un match finito in lacrime per il ceco, alla prima semifinale in carriera in un Masters 1000, che aveva chiesto un medical timeout dopo il quinto game. Auger Aliassime centra così la prima finale “Mille” in carriera senza giocare quarti e semifinali visto che il canadese aveva già usufruito del walkover nei quarti dopo il ritiro di Sinner.

