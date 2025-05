agenzia

L'azzurro sconfitto dal britannico 6-3 7-6

ROMA, 02 MAG – Si ferma in semifinale il cammino di Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Madrid. L’azzurro è stato sconfitto in due set dal britannico Jack Draper con il punteggio di 6-3 7-6. In finale Draper affronterà il norvegese Casper Ruud.

