Tennis: Madrid; Musetti ‘stagione potrà andare molto bene’

L'azzurro: 'Da Montecarlo passo in avanti nell'atteggiamento'

ROMA, 23 APR – “A Montecarlo ho vissuto una delle settimane più belle della mia vita, ancora più speciale perché ho condiviso tanto con la mia famiglia. Anche se non sono riuscito a vincere il titolo, non posso non riconoscere il lavoro svolto”. Lorenzo Musetti si presenta al Mutua Madrid Open con la possibilità di entrare per la prima volta in Top 10, e di far sì che l’Italia abbia di nuovo due giocatori tra i primi 10 del mondo. A Madrid il tennista toscano arriva carico di conferme e di certezze, dopo la finale al Masters 1000 di Montecarlo. “L’atteggiamento è stato quello che devo avere nel resto della mia carriera – ha aggiunto Musetti a Supertennis – Il passo avanti bisogna farlo partendo da questo. Sono convinto che il resto della stagione potrà andare molto bene”. A Madrid, l’azzurro esordirà direttamente al secondo turno contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry o il serbo Hamad Medjedovic. Contro entrambi, può far valere la sua completezza tecnica che si esalta sulla terra battuta. “Sono cresciuto sulla terra, probabilmente è la superficie su cui ho giocato di più – ha concluso -. Le variazioni che posso esprimere funzionano al meglio: posso dire che sia la mia superficie preferita”.

