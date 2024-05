Tennis: Madrid; Rublev primo finalista

agenzia

Battuto lo statunitense Fritz 6-4, 6-3

ROMA, 03 MAG – È Andrey Rublev il primo finalista del Masters 1000 di Madrid. Il russo ha battuto nella prima semifinale l’americano Taylor Fritz, n. 12 del seeding, con un netto 6-4, 6-3 in poco meno di un’ora e un quarto di gioco. Il russo raggiunge così la 25esima finale in carriera nel circuito ATP, la quinta in un Masters 1000 dopo Monte-Carlo 2021 e 2023, Cincinnati 2021 e Shanghai 2023.

