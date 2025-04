agenzia

Il torinese battuto 6-2 6-3

ROMA, 26 APR – Si ferma al secondo turno dell’Atp 1000 di Madrid Lorenzo Sonego. Il tennista piemontese è stato battuto dall’australiano Alex De Minaur in due set con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e 15 minuti di gioco. Per Sonego è la quarta sconfitta in altrettanti incontri con De Minaur.

