Tennis: Malagò ‘Sinner? Meglio perdere Wimbledon che Giochi’

agenzia

Il presidente Coni commenta il momento del numero 1 al mondo

ROMA, 11 LUG – “Sinner perde una partita dopo aver avuto problemi fisici, ci sta. Se proprio doveva farlo, meglio adesso a Wimbledon che al Roland Garros alle Olimpiadi. Wimbledon c’è tutti gli anni, i Giochi solo una ogni quattro anni e non vorremmo aspettare altri 100 anni per una medaglia”. Sono queste le parole di Giovanni Malagò, presidente del Coni, a margine del consiglio dell’ente, sulla sconfitta di Jannik Sinner a Wimbledon. Poi, parlando dei tennisti rimasti in corsa nello Slam londinese, ammette di essere “felice. Abbiamo Musetti e Paolini che stanno facendo molto bene – sottolinea Malagò -, non ci sono molti sport che hanno queste carte di riserva da giocare, che di riserva non sono ma sono protagoniste assolute”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA