Tennis: Marozsan eliminato, Cobolli agli ottavi a Toronto

agenzia

L'azzurro avanza in tre set al Masters canadese, ora c'è Shelton

ROMA, 02 AGO – Flavio Cobolli avanza agli ottavi del Masters 1000 di Toronto. Il 23enne romano, n.17 del ranking e 13 del seeding, ha eliminato al terzo turno per 6-2 4-6 6-3, in poco più di un’ora e tre quarti di gioco, l’ungherese Fabian Marozsan, n.56 ATP. Negli ottavi – i secondi per lui in carriera dopo quelli raggiunti a Cincinnati 2024 – Cobolli dovrà vedersela con Ben Shelton (n.4) che nel derby americano ha superato Brandon Nakashima 6-7 (8/10), 6-2, 7-6 (7/5).

