Tennis: Marrakech; Sonego qualificato per i quarti di finale

agenzia

Battuto l'indiano Nagal. Sfiderà vincente Berrettini-Munar

ROMA, 03 APR – Lorenzo Sonego ha staccato il pass per i quarti di finale del Grand Prix Hassan II” in corso a Marrakech. Il 28enne torinese, n.61 del ranking e quarto favorito del seeding, ha debuttato direttamente al secondo turno superando in rimonta per 1-6 6-3 6-4, in due ore e 19 minuti, l’indiano Sumit Nagal, n.95 ATP. Il piemontese attende ora il vincente del match tra Matteo Berrettini, n.135 ATP, in tabellone con il ranking protetto, e lo spagnolo Jaume Munar, n.73 ATP, mai affrontato in carriera.

