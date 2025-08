agenzia

L'italiano battuto in tre set dallo statunitense Shelton

ROMA, 04 AGO – Si ferma agli ottavi la corsa di Flavio Cobolli al Masters 1000 di Toronto. Il 23enne italiano, n.17 del ranking Atp, è stato sconfitto nella notte per per 6-4 4-6 7-6 dallo statunitense Ben Shelton, n.7 mondiale. Cobolli non ha sfruttato un vantaggio di 5-3 nel terzo set.

