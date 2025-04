agenzia

Infortunio agli adduttori, attesa per conferenza stampa

ROMA, 24 APR – Carlos Alcaraz non giocherà il torneo Masters 1000 di Madrid. La notizia in Spagna è data come ufficiale, e diverrà tale dopo la conferenza stampa del giocatore in programma in mattinata. A fermare Alcaraz l’infortunio agli adduttori.

