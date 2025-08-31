Tennis: Medvedev e il tecnico Cervara si separano dopo 8 anni

agenzia

Post del coach francese: 'Sono sicuro che la magia tornerà'

ROMA, 31 AGO – Dopo otto anni si interrompe la collaborazione tra Daniil Medvedev e Gilles Cervara, l’allenatore francese che ha portato il russo fino in vetta al ranking (per la prima volta a febbraio del 2022). “La nostra fantastica avventura durata otto stagioni giunge al termine – le parole di Cervara in un post pubblicato sul suo profilo Instagram -. Come un simbolico ammiccamento della vita, è dopo questo US Open che concludiamo la nostra collaborazione. Sono grato e felice per tutte le cose fantastiche e le esperienze meravigliose che abbiamo potuto vivere insieme sul campo durante questi anni. Rimarranno impresse nella mia memoria per sempre. Ti ringrazio per aver riposto la tua fiducia in me. Ho dato TUTTO, ogni secondo, per i nostri obiettivi comuni. Ho amato allenarti, guidarti, sostenerti (anche quando era difficile) e trovare soluzioni insieme a te e al team per aiutarti a dare il meglio. Terrò a mente la tua magia non convenzionale come giocatore, che è la tua forza. Tornerà, ne sono sicuro. Ti auguro tutto il successo che desideri come giocatore in futuro. E una vita felice come uomo. Il cammino continua, il lavoro e le prestazioni chiamano ciascuno di noi… e auguro a entrambi il successo.A presto Daniil”. Le strade dunque tra il tecnico francese e il tennista russo si separano in questo 2025 che si è trasformato in una stagione da incubo per Medvedev che rischia di uscire dalla Top 20 dopo aver iniziato la stagione al n.5 del ranking. E’ soprattutto negli Slam che il russo è stato disastroso: all’Australian Open ha superato la wild card tailandese Samrej (n.418 ATP, alla quale ha pure concesso un set) e poi ha perso contro lo statunitense Tien (n.121 ATP), al Roland Garros ha ceduto all’esordio contro il britannico Norrie (n.81 ATP), a Wimbledon è stato sconfitto in quattro set, sempre al primo turno, dal francese Bonzi (n.64 ATP) e da ultimo allo US Open ha perso al debutto di nuovo con Bonzi (n.51 ATP) stavolta in cinque set con la sfuriata del russo contro l’arbitro che gli è costata una salatissima multa per le sue intemperanze. E chissà se quest’ultima intemperanza non abbia avuto un peso nella separazione tra il tennista russo e Cervara.

