Tennis: Miami; causa maltempo programma parte con 6 ore ritardo

agenzia

In campo anche la n.2 Sabalenka dopo la morte dell'ex fidanzato

ROMA, 22 MAR – Venerdì all’insegna della pioggia al Masters 1000 di Miami. Una giornata segnata proprio dal maltempo che ha costretto gli organizzatori a rinviare più volte l’inizio della giornata, modificando anche l’ordine di gioco con i nove match di doppio cancellati. La pioggia senza sosta si è abbattuta sulla Florida dalle prime ore del giorno fino a metà pomeriggio statunitense, con gli organizzatori che hanno approfittato di una finestra senza acquazzoni dopo le 21 italiane per asciugare i campi dare il via alle partite. Tra queste c’è anche quella di Jannik Sinner (che ha ingannato il tempo giocando a calcio con un bambino) contro Andrea Vavassori, secondo match in programma sullo Stadium. Oltre all’altoatesino e il torinese, nella notte italiana dovrebbero giocare anche Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Jasmine Paolini e Camila Giorgi. In campo anche la numero due del mondo Aryna Sabalenka contro la spagnola PaulaBadosa. La bielorussa ha dovuto dire addio nei giorni scorsi all’ex fidanzato Konstantin Koltsov morto sucida secondo la polizia.

