Tennis: Miami; Djokovic avanti, Medvedev esce a sorpresa

agenzia

Esordio vincente per il serbo. Delude ancora il russo

ROMA, 21 MAR – Novak Djokovic, vincitore di 24 titoli del Grand Slam, ha messo fine a un’insolita serie di tre sconfitte consecutive vincendo al secondo turno dei Masters 1000 di Miami. Il 37enne serbo, esentato dal primo turno come le altre teste di serie, ha vinto 6-0, 7-6 (7/1) contro l’australiano Rinky Hijikata (86), segnando la sua prima vittoria in singolo dopo il suo successo contro Carlos Alcaraz nei quarti di finale dell’Australian Open. Sei volte vincitore a Miami, dove non gioca dal 2019, il “Djoker” affronterà l’argentino Camilo Ugo Carabelli (65) per un posto negli ottavi di finale. Grazie alla sua vittoria contro Hijikata, il serbo ha eguagliato Rafael Nadal in cima alla classifica del numero di partite vinte nel Masters 1000 (410). Esce invece a sorpresa il russo Daniil Medvedev, eliminato al secondo turno dallo spagnolo Jaume Munar (56esimo). Vincitore del torneo nel 2023 ha perso 6-2, 6-3 in circa un’ora e un quarto. La scorsa settimana è stato battuto in semifinale al Masters 1000 di Indian Wells.

