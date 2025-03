agenzia

Il serbo supera lo statunitense in due set per 6-3, 7-6

ROMA, 27 MAR – Novak Djokovic batte Sebastian Korda in due set per 6-3 7-6 e vola in semifinale al Masters 1000 Atp di Miami. Il serbo affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov.

