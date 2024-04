Tennis: Miami già finito per Rune, fuori al secondo turno

agenzia

Battuto 6-1, 6-1 in meno di un'ora dall'ungherese Marozsan

ROMA, 25 MAR – Holger Rune è stato eliminato all’esordio del Miami Open, battuto 6-1, 6-1 dall’ungherese Fabian Marozsan (numero 57 del mondo) al secondo turno. Due volte semifinalista a febbraio a Montpellier e Acapulco, poi ai quarti di finale la settimana scorsa al Masters 1000 di Indian Wells, il danese – uno degli astri emergenti del tennis mondiale e numero 6 del ranking Atp – si è imbattuto in un giocatore in giornata super, che l’ha battuto in meno di un’ora, con 24 colpi vincenti contro i 14 di Rune. Marozsan nel prossimo turno affronterà l’australiano Alexei Popyrin (n.45).

