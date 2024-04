Tennis: Miami; grave infortunio alla caviglia per Murray

agenzia

Per lo scozzese, sconfitto da Machac, rottura dei legamenti

ROMA, 26 MAR – Brutto infortunio per Andy Murray. Nelle battute finali del match perso l’altro ieri contro il ceco Tomas Machac, lo scozzese si era procurato una brutta storta alla caviglia sinistra che pur non impedendogli di portare a termine il match ha costretto l’ormai trentaseienne ex n.1 del mondo a degli accertamenti che ne hanno decretato la rottura completa del legamento astragalo-peroneale anteriore e quella parziale del legamento calcaneoperoneale. A darne notizia è stato lo stesso Murray attraverso i suoi profili social: “Ieri verso la fine del mio match a Miami ho riportato la rottura completa del mio ‘ATFL’ e quella parziale del ‘CFL’. Una volta tornato a casa mi vedrò con uno specialista per valutare quelli che saranno i prossimi passi. Non c’é neanche bisogno di dire quanto duro sia da accettare e che resterò fermo per un lungo periodo. Ma quando sarà il momento tornerò, anche con un’anca e senza alcun legamento alla caviglia”. L’infortunio non poteva avere tempistica peggiore. Era stato infatti proprio Murray qualche settimana fa ad annunciare che non avrebbe continuato a giocare oltre quest’estate, lasciando presagire come l’intenzione fosse quella di far calare il sipario sulla sua carriera di fronte al pubblico di casa di Wimbledon, per poi provare a prender parte alle Olimpiadi “solo se dovessi sentirmi in grado di poter vincere una medaglia”.

