Tennis: Miami; il doppio Errani-Paolini centra i quarti

agenzia

Negli ottavi battute la tedesca Siegemund e la cinese Xu 6-4 6-1

ROMA, 25 MAR – Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato un posto nei quarti di finale del “Miami Open”, quarto WTA 1000 stagionale. La 36enne di Massa Lombarda e la 28enne di Castelnuovo di Garfagnana, negli ottavi hanno battuto per 6-4 6-1, in poco meno di una e mezza di partita, la tedesca Laura Siegemund e la cinese Yifan Xu, ottave teste di serie. Non prima di mercoledì “Sarita” e “Jas” torneranno in campo per giocarsi un posto nelle semifinali o con le cinesi Xinyu Wang e Saisai Zheng o contro le russe Ekaterina Alexandrova ed Irina Khromacheva. Le due azzurre in questa stagione hanno già vinto un titolo, lo scorso febbraio al WTA 500 sul veloce indoor di Linz.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA