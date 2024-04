Tennis: Miami, Sabalenka in campo dopo tragedia ex fidanzato

agenzia

Bielorussa n.2 mondo supera la spagnola Badosa in due set

ROMA, 22 MAR – Aryna Sabalenka è tornata in campo al torneo di Miami per la prima volta dopo la tragedia di lunedì, quando il suo ex fidanzato Konstantin Koltsov, quarantaduenne ex attaccante dei Pittsburgh Penguins di hockey, è morto sucida, secondo la polizia, volando giù dal balcone dell’albergo in cui alloggiava. La bielorussa n.2 del mondo ha affrontato e battuto in due set 6-4, 6-3 la spagnola Paula Badosa accedendo ai sedicesimi di finale del Master 1000 che si sta giocando in Florida.

