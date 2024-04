Tennis: Miami; Sinner, so cosa aspettarmi da Machac

agenzia

"L'esperienza in carrozzina con Hewitt? Loro i veri fenomeni"

ROMA, 27 MAR – Tra Jannik Sinner e la terza semifinale a Miami c’è il ceco Tomas Machac, che ieri ha eliminato Arnaldi: “Non ci siamo mai affrontati ma guardo tanto tennis e so cosa aspettarmi da lui – ha detto l’azzurro dopo la vittoria sull’australiano O’Connell. Sta giocando un ottimo tennis e non a caso in questo torneo ha già battuto Rublev e oggi Arnaldi. E’ solido, inoltre sa gestire bene le partite anche con il vento”. Battere O’Connell “non è stato facile – ha aggiunto – era un po’ ventoso e abbiamo avuto bisogno di un po’ di tempo per adattarci. Lui ha utilizzato molti slice, io ho spinto molto sul rovescio provando a chiudere con il dritto. E’ stata difficile, anche mentalmente, ma bisogna accettare questo tipo di difficoltà e adeguarsi alle condizioni”. Le immagini del suo incontro con il campione di wheelchair tennis Alfie Hewitt hanno fatto il giro del mondo, un’esperienza che Jannik ha apprezzato profondamente: “I veri fenomeni sono loro – ha detto convinto -, fanno sembrare facile una cosa che facile proprio non è. Mi sono sentito fortunato nel fare questa esperienza, spero che sul circuito vengano organizzati questi tornei sempre più spesso. Mi è capitato di vedere le loro partite in Australia… a volte sono molto più divertenti delle nostre”.

