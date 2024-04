Tennis: Miami; Swiatek troppo forte per Camila Giorgi

agenzia

Fuori anche Cobolli eliminato da Norrie

ROMA, 24 MAR – I palcoscenici importanti e le sfide contro avversarie di prestigio spesso tirano fuori il suo tennis migliore, ma stavolta non è stato così. Camila Giorgi esce di scena al secondo turno del “Miami Open”, quarto WTA 1000 stagionale. La 32enne di Macerata, n.107 WTA, dopo aver lasciato solo sei giochi alla polacca Frech, n.47 del ranking, ha ceduto per 6-1 6-1, in un’ora e sette minuti di partita, all’altra polacca Iga Swiatek, regina del tennis mondiale, reduce dal secondo titolo vinto ad Indian Wells ed in piena corsa per uno storico bis al “Sunshine Double”. Due numeri fotografano il match: 11 punti ceduti da Iga in 7 turni di servizio, 9 doppi falli commessi da Camila negli stessi 7 turni di battuta (sei solo nei primi due). Fuori anche Flavio Cobolli, n.63 del ranking, che è stato battuto dal britannico Cameron Norrie, n.31 ATP e 30esima testa di serie, che in Florida vanta gli ottavi nel 2022. 7-5, 6-7, 6-2 i parziali per l’ex campione di Indian Wells col romano che, nonostante 9 ace nel primo set, ha sciupato nel finale l’occasione di giocarsela al tie-break e ha regalato il parziale all’avversario; con carattere invece è stato bravissimo nel secondo ad annullare tre match point e a portare il match al terzo dove si è arreso dopo oltre due ore e mezzo di lotta. Peccato perché, come a Indian Wells, sfuma la possibilità di confrontarsi nel prosismo turno con Medvedev. Se Arnaldi è già al terzo turno, c’è ancora chi dovrà attendere per il debutto a Miami. Si tratta di Lorenzo Musetti, volato in Florida dopo la nascita del figlio. Il suo match, inizialmente in programma sabato, è stato spostato dagli organizzatori a domenica dopo i nuovi ritardi per via del maltempo. Il carrarese debutterà contro il russo Roman Safiullin, n. 39 al mondo. Il bilancio nei precedenti è 1-0 per Safiullin.

