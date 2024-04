Tennis: Miami; tanta Italia in campo, pioggia permettendo

agenzia

Attesa per prosieguo del derby Sinner-Vavassori,incognita meteo

ROMA, 23 MAR – Tanta Italia in campo in questo sabato al “Miami Open” (secondo ATP Masters 1000 del 2024 con sette rappresentanti del tennis tricolore tra torneo maschile e torneo femminile, pioggia permettendo. Infatti, dopo lo stravolfimento del programma di ieri per le condizioni meteo, anche oggi le previsioni non promettono niente di buono e danno pioggia almeno fino alle 20 italiane Attesa per il prosieguo del derby tra Jannik Sinner, n.3 del ranking e 2 del seeding, e Andrea Vavassori, interrotto ieri nel primo set con l’altoatesino avanti 3-2 ed il piemontese al servizio 40-40. L’incontro è previsto non prima delle 17 italiane, ma c’è ancora l’incognita maltempo. In programma, impegno di secondo turno per altri tre azzurri. Matteo Arnaldi, n.38 ATP sfida il kazako Alexander Bublik, n.18 del ranking e 17 del seeding. Flavio Cobolli, n.63 del ranking, affronta il britannico Cameron Norrie, n.31 ATP e 30esima testa di serie. Ingresso in gara direttamente al secondo turno, invece, per Lorenzo Musetti. Il 22enne di Carrara, n.24 del ranking e 23 del seeding, trova dall’altra parte della rete il russo Roman Safiullin, n.39 ATP. In campo anche due azzurre. Deve completare il suo match d’esordio (direttamente al secondo turno) Jasmine Paolini, n.14 del ranking e 12 del seeding che gioca contro la statunitense Katie Volynets, n.121 WTA. Impegno di secondo turno anche per Camila Giorgi che è l’avversaria d’esordio di Iga Swiatek, regina del tennis mondiale e fresca vincitrice del titolo bis ad Indian Wells.

