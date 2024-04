Tennis: Miami;Sinner ‘contento di essere di nuovo in semifinale’

agenzia

'Non è stata sfida semplice ma ho giocato bene punti importanti'

ROMA, 27 MAR – “Non è stata una partita semplice ma ho giocato bene i punti importanti”: così Jannik Sinner al termine della partita con il ceco Tomas Machac vincendo la quale l’altotesino ha raggiunto la semifinale del Masters 1000 di Miami. “Giocare un torneo dopo l’altro non mi sta dando problemi: “fisicamente mi sento bene – ha aggiunto – Si tratta di competere quindi ci si allena duramente per essere in condizione di farlo. Questo per me è un torneo speciale perché ho raggiunto qui la mia prima finale ‘1000’ e quindi sono contento di essere di nuovo in semifinale”. Parlando del suo avversario Sinner ha aggiunto: “Lui è un talento incredibile secondo me, è velocissimo ed ha un fisico molto buono – ha detto -. Non sapevo tanto cosa aspettarmi oggi da lui quindi nei primi game sono stato un po’ circospetto per capire quale tattica potesse funzionare meglio. Il punteggio a volte può non essere veritiero”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA