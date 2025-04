agenzia

Al murciano il derby spagnolo: vince 7-6 6-4

ROMA, 12 APR – Carlos Alcaraz è il primo finalista del Masters 1000 di Montecarlo. In semifinale il murciano ha battuto in due set il connazionale Alejandro Davidovich Fokina con il punteggio di 7-6 6-4- Domani sfiderà per il titolo il vincente dell’altra semifinale che vede di fronte Lorenzo Musetti e Alex De Minaur.

