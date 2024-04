agenzia

Il numero 1 esordisce battendo Safiullin 6-1, 6-2

ROMA, 09 APR – Novak Djokovic ha avuto un inizio in scioltezza al Masters 1000 di Monte-Carlo dove, per il suo ingresso al secondo turno, ha eliminato il russo Roman Safiullin (n.41 del mondo) in due set: 6-1, 6-2. Il numero 1 del ranking Atp affronterà il francese Arthur Fils o Lorenzo Musetti per un posto ai quarti di finale.

