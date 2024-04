Tennis: Montecarlo; forfait Alcaraz per un problema al braccio

agenzia

Annuncio dello spagnolo sui social

ROMA, 09 APR – Carlos Alcaraz rinuncia al Masters 1000 di Montecarlo. Lo spagnolo, ieri apparso dolorante al termine dell’allenamento, è stato costretto al forfait per un problema al braccio. Lo ha annunciato lui stesso con un post sul suo profilo Instagram: “Ho cercato di riprendermi fino all’ultimo minuto dall’infortunio al braccio destro ma non è stato possibile, non riesco a giocare. Non vedevo l’ora di giocare a Montecarlo”

