Tennis: Montecarlo; Navone ko, anche Berrettini al secondo turno

Il romano si impone in due set. Ora affronterà Zverev

ROMA, 07 APR – Dopo quello di Lorenzo Musetti, esordio vincente anche per Matteo Berrettini al Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista romano ha battuto in due set l’argentino Mariano Navone con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e 40 minuti di gioco. Al secondo turno il tennista romano affronterà il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 1 del torneo.

