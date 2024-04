agenzia

Il torinese, ripescato dopo forfait Alcaraz si impone 6-4 7-5

ROMA, 10 APR – Esordio vincente al secondo turno per Lorenzo Sonego al Masters 1000 di Montecarlo. Il torinese, ripescato come lucky loser dopo il forfait di Carlos Alcaraz, ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime in due set, con il punteggio di 6-4 7-5 in un’ora e quattordici minuti di gioco.

