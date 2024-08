Tennis: Montreal; Arnaldi avanti, Darderi eliminato

agenzia

Il ligure ha superato in rimonta McDonald

ROMA, 07 AGO – Matteo Arnaldi si è qualificato per il secondo turno del Masters 1000 di Montreal battendo, in rimonta, lo statunitense Mackenzie McDonald con il punteggio di 4-6 6-4 6-4 dopo due ore e quarantacinque minuti di gioco. Prossimo avversario di Arnaldi sarà il russo Karen Khachanov. Esce invece al primo turno Luciano Darderi, sconfitto, come ai Giochi di Parigi 2024, da Tommy Paul che si impone con il punteggio di 6-4, 7-6 (7-2).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA