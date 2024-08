Tennis: Montreal; Cobolli eliminato al secondo turno

agenzia

Nella prosecuzione match interrotto giovedì romano ko 6-3 6-2

ROMA, 10 AGO – Flavio Cobolli saluta al secondo turno il Masters 1000 di Montreal, in Canada. Nella prosecuzione del match di secondo turno, interrotto giovedì dall’arrivo dell’uragano Debbie (che ha poi costretto gli organizzatori a cancellare per intero il programma di venerdì), il 22enne romano, è stato sconfitto per 6-3 6-2, in un’ora ed undici minuti di gioco complessivi, dal francese Arthur Rinderknech, n.65 ATP, proveniente dalle qualificazioni, che per la prima volta raggiunge gli ottavi in un “1000”.

