Tennis: Montreal, finali sono Rublev-Popyrin e Pegula-Anisimova

Arnaldi, Korda, Shnaider e Navarro eliminati in semifinale

ROMA, 12 AGO – Dopo aver eliminato Jannik Sinner e Matteo Arnaldi, in finale al Masters 1000 di Montreal il russo Andrey Rublev affronterà Alexei Popyrin. L’australiano n.62 in Atp ha battuto in semifinale l’americano Sebastian Korda (n.18) con il punteggio di 7-6(7/0) 6-3. Nel tabellone femminile la finale sarà invece tra l’americana campionessa in carica Jessica Pegula e la connazionale Amanda Anisimova. In semifinale la Pegula ha eliminato la russa Diana Shnaider per 6-4 6-3, mentre la Anisimova ha battuto la statunitense Emma Navarro in 6-3 2-6 6-2.

