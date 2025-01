Tennis: Murray pronto agli sfoghi di Djokovic ‘nessun problema’

agenzia

L'allenatore del serbo'non voglio che Nole reprima sue emozioni'

ROMA, 09 GEN – Promette scintille il nuovo rapporto di collaborazione tra Andy Murray, nelle vesti di allenatore, e Novak Djokovic in vista del via della stagione vera e propria del tennis con gli Australian Open. Ma l’ex tennista britannico assicura che “non avrà problemi con possibili sfoghi” del campione serbo, ex n.1 del mondo. “Penserei di essere una delle persone che forse capirebbe questo lato delle cose – ha detto Murray in una intervista alla stampa britannica ripresa dal Guardian – So che non è facile là fuori, ed è stressante, e a volte vorrà sfogarsi con la sua squadra e il suo box. A patto che dia il massimo e si impegni al massimo, sono assolutamente d’accordo che si esprima come vuole”. Da quando Djokovic ha annunciato Murray come suo nuovo allenatore a novembre, la prospettiva che il serbo si sfoghi con Murray è stata ampiamente discussa. Entrambi i giocatori sono ben noti per il loro comportamento focoso in campo e la loro tendenza a scaricare lo stress in campo inveendo e persino urlando contro il loro staff di supporto. Murray ha detto che non vuole che Djokovic reprima le sue emozioni in alcun modo. “Ho avuto esperienze del genere come giocatore e ho visto altri giocatori. La descrizione spesso di come appaiono i giocatori in quei momenti è che sembrano molto piatti. E anche questo non è ciò che vuoi. Quindi ovviamente c’è un equilibrio e come ho detto, finché lui dà il massimo e si impegna al massimo, sono assolutamente qui per tutto questo. Non voglio niente di diverso”.

