Tennis: Musetti ko ad Hong Kong, vince Munar in tre set

agenzia

Sfuma prima semifinale 2025 per l'azzurro

ROMA, 03 GEN – È sfumata sul più bello, per Lorenzo Musetti, la prima semifinale a tinte azzurre del 2025 nel circuito ATP. Ai quarti di finale del Bank of China Hong Kong Tennis Open, il numero 17 al mondo e testa di serie numero 2 ha ceduto il passo al n. 62 Jaume Munar con lo score di 26 7-6 7-5 dopo 2 ore e 36 minuti di gioco. Per lui, domani, ci sarà la sfida col francese Alexandre Muller (n. 67) che a sorpresa si è imposto contro il connazionale Arthur Fils (n. 20) per 3-6 6-3 6-1.

