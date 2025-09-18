Tennis: Musetti, “le Finals obiettivo ma c’è tanto da fare”

agenzia

Il toscano a Chengdu va a caccia di punti per la qualificazione

ROMA, 18 SET – Lorenzo Musetti riparte dal torneo di Chengdu, in Cina, per andare a caccia di punti importanti per centrare la qualificazione alle Atp Finals di Torino: “È il mio obiettivo, sarebbe un sogno giocare davanti al pubblico di casa – le sue parole ai microfoni di Sky – Per raggiungere Torino manca tanto, c’è tanto lavoro da fare. Questa è una motivazione per migliorare”. Parlando del torneo di Chengdu, Musetti aggiunge: “In Cina ci sono tanti punti in palio, è importante iniziare con il piede giusto. Sarà un bel esame per capire a che punto siamo”. “L’Italia sta vivendo un periodo fantastico. Jannik è una conferma, io invece quest’anno ho fatto molti passi in avanti. Ma per arrivare a Torino manca ancora tanto – ha aggiunto il tennista toscano – C’è molto lavoro da fare: cerco di prendere questo come motivazione per migliorare. La Cina sarà un bel test per capire a che punto sono. Mi auguro di poter regalare questa soddisfazione ai tifosi”.

