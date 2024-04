agenzia

L'azzurro elimina l'americano in due set 6-4 6-4

ROMA, 07 APR – Parte bene l’avventura di Lorenzo Musetti al al Masters1000 di Montecarlo. Il tennista azzurro ha infatti battuto il n.13 del mondo Taylor Fritz in due set col punteggio di 6-4 6-4 qualificandosi per il secondo turno. La terra battuta si conferma superficie prediletta per il carrarino.

