Tennis: Musetti ritorno vincente in Cina,O’Connell ko in tre set

Match non facile, ma l'azzurro avanza all'Atp 250 di Chengdu

ROMA, 21 SET – Ritorno in campo vincente per Lorenzo Musetti. A quasi un mese di distanza dall’ultimo match giocato agli US Open (sconfitta al terzo turno contro l’americano Nakashima), la ripresa dell’attività per l’azzurro, bronzo olimpio a Parigi, è coincisa con un primo turno nell’Atp 250 ‘Chengdu Open’: Musetti, testa di serie n.1, ha superato non senza fatica però l’australiano n.75 del mondo Christopher O’Connell in tre set con il punteggio di 6-7(5) 6-4 7-6(4) dopo due ore e quaranta minuti di gioco. “E’ stato un match difficile, sapevo che Chris stava giocando bene e che specialmente al servizio sapeva essere molto preciso – le parole del tennista di Carrara -. Ho sciupato molte palle break ma sono rimasto concentrato e tatticamente sono riuscito a gestire il match fino alla fine”. Domani affronterà il francese Mannarino.

