Tennis: Nadal a L’Equipe, ‘ho ritrovato il piacere di giocare’

agenzia

'Doveva essere ultimo anno, ma vediamo. Decidero dopo Olimpiadi'

PARIGI, 15 GIU – “Ho l’impressione di ritrovare di nuovo il piacere di giocare, di divertirmi. Voglio darmi una possibilità di vedere se il mio fisico resta a questo livello o se è soltanto un momento passeggero e poi ricomincia ad andare male”: a 38 anni, il campione di tennis spagnolo Rafael Nadal fa un bilancio degli ultimi mesi difficili, della ripresa al Roland Garros e della delusione per l’eliminazione al primo turno contro Alexander Zverev. In un’intervista al quotidiano L’Equipe, Nadal – che alle Olimpiadi di Parigi 2024 giocherà in doppio con lo spagnolo vincitore del Roland Garros, Carlos Alcaraz – spiega di volersi “concedere del tempo per vedere come mi sentirò dopo i Giochi. Poi vedremo che succede, quali decisioni prenderò. Ma sempre con grande serenità – aggiunge – con la soddisfazione di aver sempre fatto del mio meglio. E quando, alla fine, dovrò prendere una decisione, la prenderò senza problemi. Ho sempre detto che pensavo questo fosse il mio ultimo anno, ma non posso esserne sicuro, perché in fin dei conti non sappiamo quello che succederà nel futuro”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA