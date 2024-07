agenzia

Cameron Norrie battuto 6-4, 6-4

ROMA, 18 LUG – Rafael Nadal ha battuto in due set (6-4, 6-4) il britannico Cameron Norrie (n.42 del mondo e quinta testa di serie) per accedere ai quarti del torneo Atp 250 di Bastad. Per il 14 volte campione del Roland Garros ora c’è l’ostacolo costituito dall’argentino Mariano Navone.

