Lo spagnolo salterà la prova dello Slam. Andrà alla Laver Cup

ROMA, 07 AGO – Rafael Nadal ha annunciato che non giocherà gli Us Open a fine agosto e che il suo prossimo torneo in programma sarà la Laver Cup, a Berlino dal 20 al 24 settembre. “Non credo che sarei in grado di essere al 100% questa volta a New York”, ha scritto Nadal su X.

