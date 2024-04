Tennis: Nardi in finale al Challenger di Napoli

agenzia

Battuto Passaro. Entra in top 80. Ora sfiderà Herbert

ROMA, 30 MAR – Luca Nardi batte Francesco Passaro e vola in finale al torneo Challenger 125 di Napoli. Il tennista pesarese si è imposto per 3-6, 7-5, 6-1 in due ore e 15 minuti. In finale sfiderà il francese Hugues Herbert, numero 160 della classifica mondiale. Il 20enne italiano con l’accesso in finale ha già conquistato l’ingresso nella top 80 Atp dalla prossima settimana.

