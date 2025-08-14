Tennis: Nardi niente impresa, ai quarti va Alcaraz

agenzia

L'azzurro cede in due set contro l'amico spagnolo

ROMA, 14 AGO – Finisce agli ottavi l’avventura di Luca Nardi al Master di Cincinnati. Il tennista azzurro, al 1000 in Ohio da lucky loser, si è arreso all’amico Carlos Alcaraz che in 80 minuti chiude la pratica imponendosi 6-1 6-4. Un monologo del n.2 al mondo il primo set, con Nardi costretto sempre a inseguire, e il parziale si chiude a senso unico. Nardi migliora nel secondo soprattutto al servizio, ma il divario con lo spagnolo resta. “Sono contento del match – ha detto Alcaraz – e penso sia stata la mia migliore prestazione nel torneo. Sono soddisfatto in particolare di come ho sentito la palla, di come mi sono mosso in campo. A inizio torneo speravo di poter crescere un po’ giorno dopo giorno, ed è quello che sto facendo. Sono molto orgoglioso del mio percorso fin qui”. Ad attenderlo ai quarti c’è Andrey Rublev, che ha eliminato senza affanni l’argentino Francisco Comesana 6-2 6-3 in poco più di un’ora.

