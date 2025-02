Tennis: Paolini batte Lys e la pioggia a Dubai, match infinito

agenzia

Azzurra vince 6-2, 7-5 all'esordio nel Wta 1000

ROMA, 18 FEB – Un’ora e 51 minuti di gioco effettivo sono occorsi a Jasmine Paolini per battere 6-2, 7-5 la tedesca Eva Lys all’esordio nel torneo WTA 1000 di Dubai. Il match nel complesso è però sembrato quasi infinito, con una durata complessiva di circa otto ore, a causa di tre lunghe interruzioni per pioggia, un evento raro ma non straordinario negli Emirati Arabi Uniti. Già il primo set, nettamente a favore dell’italiana, era stato interrotto due volte, oltre a continue pause per controllare lo stato del campo. Poi nel secondo, sul 6-5 per la n.4 al mondo, c’è stata una sospensione durata ben cinque ore prima di mettere finalmente la parola fine al match. Al prossimo turno, Paolini affronterà la statunitense Sofia Kenin o l’ucraina Marta Kostyuk.

