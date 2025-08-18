Tennis: Paolini contro tabù Swiatek, ‘con lei sara’ durissima’

agenzia

Cinque incontri e cinque sconfitte, ora finale a Cincinnati

ROMA, 18 AGO – “Contro Iga sarà durissima”. Swiatek, attuale numero 3 del mondo, e’ un vero e proprio tabu’ per Jasmine Paolini, che ha affrontato cinque volte la tennista polacca e ne e’ uscita sempre sconfitta, e ora la trova nella sua prima finale al Wta 1000 di Cincinnati. “Lei è una giocatrice straordinaria, si difende in maniera pazzesca, serve bene”, ha detto l’azzurra dopo aver conquistato l’accesso alla finale del torneo Usa. “Dovro’ essere aggressiva col servizio, servira’ un match di alto livello. Cercherò di dare il mio meglio in questa finale, spero che sia un buon match”, ha concluso l’azzurra. La partita contro Iga Swiatek e’ prevista a seguire la finale maschile, non prima della mezzanotte italiana

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA