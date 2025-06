Tennis: Paolini eliminata in semifinale a Bad Homburg

agenzia

Nulla da fare per l'azzurra, continua la 'maledizione' Swiatek

BAD HOMBURG, 27 GIU – Jasmine Paolini non ce l’ha fatta sfatare la ‘maledizione’ che la vede sempre perdente contro Iga Swiatek , attuale n. 8 del ranking Wta. La tennista toscana è stata sconfitta dalla polacca per 6-1 6-3 in un’ora e sei minuti di gioco nella semifinale del torneo Wta 500 sull’erba dl Bad Homburg, in Germania. Così Swiatek ha ottenuto la sua prima finale stagionale e la 27/a della carriera.

