Tennis: Paolini, mi allenera’ Gaio a Cincinnati e Us Open

Azzurra a Montreal in campo dal secondo turno

ROMA, 28 LUG – Con un ginocchio che le ha dato qualche problema e un team da ricostruire, il futuro presenta non poche domande per Jasmine Paolini, testa di serie numero 7 al WTA 1000 di Montreal. “Per quanto riguarda il dolore al ginocchio va meglio, speriamo non ci siano intoppi ma sono positiva”, dice l’azzurra. “Per quanto riguarda l’organizzazione sono qua con Federico Gaio che mi darà una mano anche a Cincinnati e allo US Open – spiega l’azzurra – ovviamente nel frattempo mi sto guardando intorno e stiamo cercando di organizzarci al meglio però insomma vedremo cosa ci riserverà il futuro”. Montreal le piace, ha detto Jasmine, che partecipa per la seconda volta al National Banque Open nelle edizioni disputate nel Quebec: nella precedente esperienza era stata battuta negli ottavi da Jessica Pegula che avrebbe vinto il titolo. La numero 1 d’Italia entrerà in gara direttamente al secondo turno contro la giapponese Aoi Ito, n.110 WTA, che in una sfida tra qualificate si è imposta per 6-2 2-6 6-2 sulla statunitense Katie Volynets, n.108 del ranking. “Non è mai facile giocare contro una qualificata. Hanno già giocato una o due partite, sono già abituate ai campi, ma devo cercare di concentrarmi su me stessa, fare bene le cose che penso siano importanti. Sicuramente non sarà una partita facile”.

