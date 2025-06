Tennis: Paolini numero 4 Wta, Sabalenka sempre più leader

agenzia

Gauff seconda. Exploit Boisson ora 65ma: ha recuperato 296 posti

ROMA, 09 GIU – Jasmine Paolini si conferma numero 4 della classifica Wta al termine del Roland Garros. Aryna Sabalenka è sempre saldamente in testa davanti alla vincitrice di Parigi Coco Gauff che conferma il proprio best ranking. Terza l’altra statunitense Jessica Pegula. Iga Swiatek in caduta libera: l’ex numero 1 è ora settima. L’exploit della francese Lois Boisson, giunta in semifinale al Roland Garros, le consente si scalare 296 posizioni: è ora numero 65 al mondo. Tra le italiane alle spalle della Paolini, la prima è Lucia Bronzetti (n.61) mentre Elisabetta Cocciaretto è n.123. Classifica Wta 1 Sabalenka, Aryna (Blr) 11.553 punti 2 Gauff, Coco (Usa) 8.083 3 Pegula, Jessica (Usa) 6.483 4 Paolini, Jasmine (Ita) 4.805 5 Zheng, Qinwen (Chn) 4.668 6 Andreeva, Mirra (Rus) 4.636 7 Swiatek, Iga (Pol) 4.618 8 Keys. Madison (Usa) 4.484 9 Badosa, Paula (Spa) 3.684 10. Navarro, Emma (Usa) 3.649

